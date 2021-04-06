AB, temmuza kadar yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılanmasını hedefliyor
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AB, temmuza kadar yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılanmasını hedefliyor

Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
AB, temmuza kadar yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılanmasını hedefliyor

Avrupa Birliği (AB), haziran sonuna kadar üye ülkelere dağıtılması planlanan Kovid-19 aşılarıyla yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılanmış olacağını planlıyor.

Avrupa Birliği (AB), haziran sonuna kadar üye ülkelere dağıtılması planlanan Kovid-19 aşılarıyla yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılanmış olacağını planlıyor.

AB yetkilileri, bu yılın başından mart sonuna kadar üyelere 100 milyon doz aşının teslimatının yapıldığını bildirdi. Haziran sonuna kadar da 360 milyon doz Kovid-19 aşısının dağıtılması öngörülüyor.

Böylece yaklaşık 450 milyon nüfuslu AB ülkelerinde yaşayan yetişkin nüfusun yüzde 70'ine yılın ikinci çeyreğinin sonuna, yani haziran ayı bitimine kadar aşıların uygulanmış olması hedefleniyor.

AB Komisyonu sözcülerinden Stefan de Keersmaecker, AB'nin hedeflerinden bahsettiği günlük basın toplantısında "Bu sayede virüsle mücadelede yeterli topluluk bağışıklığını elde edebiliriz. Ancak bu tabii aşıların teslimatı ve üye ülkelerin aşıları uygulamasına bağlı." dedi.

AB'nin ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şu ana kadar AB ülkelerinde yeni tip koronavirüse karşı geliştirilmiş 4 aşının kullanımına onay verdi. Bunlar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar.

Tek doz olarak uygulanan Johnson and Johnson aşılarının nisan ayının ikinci yarısından itibaren dağıtımının başlaması bekleniyor. Şu anda dağıtımı devam eden diğer aşılar ise iki doz olarak uygulanıyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin verilerine göre, 5 Nisan itibarıyla AB üyelerine 94,1 milyon doz aşı dağıtıldı. Bu aşıların 75 milyon dozu uygulandı.

En fazla dağıtılan ve kullanılan aşı yaklaşık 60 milyon dozla BioNTech-Pfizer tarafından üretilen aşı oldu. Bunu 22 milyondan fazla dozla AstraZeneca aşısı, 9 milyon dozla Moderna izledi.

Macaristan ve Slovakya gibi AB ülkelerinin bazıları ayrıca Rusya ve Çin'de üretilen aşıları da kullanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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