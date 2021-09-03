AB: "Taliban'la iletişim kuracağız"
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AB: "Taliban'la iletişim kuracağız"

AB: 'Taliban'la iletişim kuracağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Afganistan'da yeni hükümet kuracak olan Taliban'la iletişim kuracaklarını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Afganistan'da yeni hükümet kuracak olan Taliban'la iletişim kuracaklarını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği'nin sınırlı koşullarla Taliban'la iletişim kuracağını ifade ederek, "Bu, Taliban'ı tanıyacağımız anlamına gelmiyor" dedi. Borrell, "Afganistan nüfusunu desteklemek için Afganistan'da yeni hükümetle iletişimde olmalıyız. Ancak bu 'tanıma' anlamına gelmiyor. Bu, operasyonel iletişim" açıklamasını yaptı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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