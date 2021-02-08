AB, Suriye konulu uluslararası konferans düzenleyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AB, Suriye konulu uluslararası konferans düzenleyecek

08.02.2021 16:07 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:10
AB, Suriye konulu uluslararası konferans düzenleyecek

Avrupa Birliği (AB), "Suriye ve bölgenin geleceğine destek" konulu uluslararası konferans düzenleyecek.

Avrupa Birliği (AB), "Suriye ve bölgenin geleceğine destek" konulu uluslararası konferans düzenleyecek.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, "Brüksel Konferansı" olarak adlandırılan toplantıların beşincisinin 29 ve 30 Mart'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirileceği belirtildi.

Suriye'de rejim karşıtı gösterilerin başlamasının üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen ülkede anlaşmazlıkların sürdüğü hatırlatılan açıklamada, özellikle salgın ve ekonomik zorluklar nedeniyle insani durumun hem Suriye'nin içinde hem de Suriyelilere ev sahipliği yapan bölge ülkelerinde zorluklarla dolu olduğu ve hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, konferansın önceden beri Birleşmiş Milletlerin siyasi çözüm çabaları ile Suriyeliler ve onlara ev sahipliği yapan ülkelere mali yardımlar konusunda uluslararası camianın desteği bakımından fırsat teşkil ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özgür Özel Mustafa Şentop Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Cem Yılmaz Feyza Aktan Merve Dizdar Demet Akalın
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Mesut Özil Ünal Karaman
Tüm Haberler İzmir Twitter Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AB, Suriye konulu uluslararası konferans düzenleyecek - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 16:14:05. #1.14#
title