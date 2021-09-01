AB, Suriye kaynaklı petrol sızıntısından endişeli

Avrupa Birliği (AB), Akdeniz'deki Suriye kaynaklı petrol sızıntısının çevresel etkilerinden endişe duyuyor.

Avrupa Birliği (AB), Akdeniz'deki Suriye kaynaklı petrol sızıntısının çevresel etkilerinden endişe duyuyor.

AB Komisyonu Sözcüsü Tim McPhie, günlük basın toplantısında Akdeniz'de Suriye kaynaklı petrol sızıntına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'deki bir rafineride yaşanan petrol sızıntısının farkında olduklarını belirten McPhie, "Sızan petrolün olası ciddi çevresel etikleri konusunda çok endişeliyiz." dedi.

McPhie, Kıbrıs makamlarının durumu yakından takip ettiklerini ve harekete geçmeye hazır olduklarını söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin sızıntı konusunda Avrupa Deniz Koruma Ajansı'ndan (EMSA) teknik destek talep ettiğini aktaran McPhie, EMSA'nın bölgeye bir petrol toplama gemisi göndermek için harekete geçtiğini kaydetti.

Esed rejimi medyasında yer alan haberlere göre, Suriye'nin kuzeybatısında, Akdeniz kıyısında yer alan Banyas kentindeki Termal Santral'den geçen hafta başında petrol sızıntısı yaşanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker