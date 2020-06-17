AB Sözcüsünden Libya'daki toplu mezarlara ilişkin açıklama
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AB Sözcüsünden Libya'daki toplu mezarlara ilişkin açıklama

Avrupa Birliği tarafından Libya'da bulunan toplu mezarlara ilişkin yapılan açıklamada, "Libya'nın kuzeybatısındaki Terhune yakınlarında sekiz toplu mezarın ortaya çıkarılmasına ilişkin haberler büyük rahatsızlık vericidir" dedi.

AB Sözcüsünden Libya'daki toplu mezarlara ilişkin açıklama
17.06.2020 12:08 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:21

Avrupa Birliği tarafından Libya'da bulunan toplu mezarlara ilişkin yapılan açıklamada, "Libya'nın kuzeybatısındaki Terhune yakınlarında sekiz toplu mezarın ortaya çıkarılmasına ilişkin haberler büyük rahatsızlık vericidir" dedi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Terhune kentinde Hafter milislerin katlettiği kişilerin gömüldüğü toplu 8 mezar bulmuştu. İtalya Dışişleri Bakanlığı, toplu mezarlar için "bağımsız ve şeffaf soruşturma başlatılması" çağrısında bulunmuştu.

Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Baş Sözcüsü Peter Stano, toplu mezarlara ilişkin toplu açıklama yaptı. Stano, "Libya'nın kuzeybatısındaki Terhune yakınlarında sekiz toplu mezarın ortaya çıkarılmasına ilişkin haberler büyük rahatsızlık vericidir. Bu bulguların incelenmesi ve sorumlulukların adalete teslim edilmesi için bir an evvel bağımsız bir soruşturma başlatılmalıdır. AB, Libya'daki çatışmanın tüm taraflarına uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukukundan kaynaklanan, sivillerin ve sivil yapıların korunması yükümlülüklerini hatırlatır. AB, savaşan taraflara bir an evvel çatışmayı sona erdirme ve BM öncülüğündeki siyasi sürece derhal geri dönülmesi amacıyla Ortak Askeri Komisyon çerçevesinde topyekun ateşkesin şartları konusunda mutabık kalma çağrısında bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Toplu mezarların bulunduğu Terhune kasabası uzun süredir General Hafter'e bağlı güçlerin kontrolünde bulunuyordu. Trablus'a yakın olan kasaba Hafter'in, Sarrac hükümetini devirmek için başlattığı saldırılarda kilit öneme sahipti. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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