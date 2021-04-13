AB: Somali'de hükümetin görev süresinin uzatılması ülkeyi bölecek

Avrupa Birliği (AB), Somali'de seçimlerin zamanında yapılamamasının ardından hükümetin görev süresinin uzatılmasına sert tepki göstererek bu kararın Somali'yi böleceği uyarısı yaptı.

Avrupa Birliği (AB), Somali'de seçimlerin zamanında yapılamamasının ardından hükümetin görev süresinin uzatılmasına sert tepki göstererek bu kararın Somali'yi böleceği uyarısı yaptı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, federal hükümetin görev süresinin uzatılması kararının, uzun süredir AB ve uluslararası toplum tarafından desteklenen "Somali'nin yeniden inşası" sürecini akamete uğrattığı belirtildi.

Uluslararası kamuoyunun defalarca hükümetin görevde kalmaya devam etmesinin hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini aktardığı vurgulanan açıklamada, "AB, bu yasa tasarısının kabul edilmesi ve imzalanmasının Somali'yi böleceğine, ilave gecikmelere yol açacağına, hem Somali'nin hem de komşularının barış ve güvenliğine büyük bir tehdit oluşturacağına inanıyor." ifadesine yer verildi.

Birlik, tüm tarafları 17 Eylül 2020'de federal hükümet ve eyalet yöneticileri arasında varılan anlaşmaya uyarak seçim müzakerelerine dönmeye çağırdı.

Somali Meclisi dün, ülkedeki seçim krizinin haftalardır aşılamaması sonrası federal hükümetin görev süresini 2 yıl uzatmıştı. 149 oyla kabul edilen yasa tasarısına göre ülkede bir sonraki seçimler "bir kişi bir oy" ilkesiyle yapılacak.

Müzakereler sonuçsuz kaldı

Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun 8 Şubat'ta görev süresi dolmasına rağmen koltuğunda oturmayı sürdürmesi, muhalefetin ve bazı eyalet liderlerinin tepkisini çekmişti.

Fermacu ve eyalet başkanları, geçen sene 17 Eylül'de Mogadişu'da bir araya gelerek seçim süreciyle ilgili anlaşmış ancak hükümetin açıkladığı federal seçim komisyonlarında doğan anlaşmazlıklar nedeniyle seçim takvimi belirlenememişti.

"4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri meclise gönderiyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş