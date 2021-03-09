AB, Sırbistan-Kosova diyaloğunun artık tamamlanmasını istiyor
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AB, Sırbistan-Kosova diyaloğunun artık tamamlanmasını istiyor

09.03.2021 17:39 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:42
AB, Sırbistan-Kosova diyaloğunun artık tamamlanmasını istiyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin ara buluculuğunda yürütülen Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecinin tamamlanma vaktinin geldiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin ara buluculuğunda yürütülen Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecinin tamamlanma vaktinin geldiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Borrell, 10 yıl önce ilk Belgrad-Priştine diyalog toplantısının Brüksel'de gerçekleştirildiğini anımsatarak, "Uzun bir yol katettik. Süreci tamamlamanın vakti geldi." ifadelerini kullandı.

Borrell, AB'nin hem Sırbistan'ın hem de Kosova'nın Avrupa geleceğinin yolunu açacak kapsamlı bir normalleşme anlaşması üzerine taraflarla beraber çalıştığını ifade etti.

AB'nin ara buluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine diyalog süreci, Sırbistan ile Kosova arasındaki ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görmeye devam etse de Kosova bugün kadar 100'ün üzerinde ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanındı.

Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci, farklı sebeplerden yaşanan gerginlikler nedeniyle sık sık kesintiye uğradı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kayhan Gül

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