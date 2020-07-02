AB Sınırlarını 15 Ülkeye Açtı Türkiye ve ABD'den Giriş Yok Corona kısıtlamaları sonrası İngilizler'in gözü tatil rotasını belirleyecek kararda.

Corona kısıtlamaları sonrası İngilizler'in gözü tatil rotasını belirleyecek kararda. Hükümet, salgın ve karantina durumlarına göre bazı ülkelere yeşil ışık yakacak. Türkiye, İngiliz basınına göre izin verilecek ülkeler arasında ancak henüz resmi bir açıklama yok. Barış Çimen Londra'dan aktarıyor

Kaynak: DailyMotion.com