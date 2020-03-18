AB sınırları yabancılara 30 gün boyunca kapatılacak
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Charles Michel, Avrupa Birliği, Güncel

AB sınırları yabancılara 30 gün boyunca kapatılacak

Avrupa Birliği (AB) korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirleri güncelledi.

18.03.2020 00:03 | Son Güncelleme: 18.03.2020 00:03
AB sınırları yabancılara 30 gün boyunca kapatılacak

Avrupa Birliği (AB) korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirleri güncelledi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel başkanlığında video-konferans yoluyla toplanan AB liderleri bir dizi kararlar aldı. Alınan kararların en dikkat çekici olanı ise AB sınırlarının 30 gün boyunca yabancılara kapatılması oldu.


AB Konseyi Başkanlığı, toplantı sonrası resmi bir açıklama yayınladı. Açıklamada 'Bugün 17 Mart'ta Avrupa Konseyi Üyeleri AB Konseyi Başkanı, Eurogroup Başkanı ve Yüksek Temsilci ile birlikte 10 Mart 2020 tarihli önceki sonuçları izlemek için COVID 19 hakkında bir video konferans düzenledi. Kriz ve sonuçlarıyla başa çıkmak için birlikte çalışma ve gerekli her şeyi yapma ihtiyacını tekrar teyit ettik' denildi.


Video yoluyla yapılan toplantıda Virüsün yayılmasının sınırlanması, tıbbi malzemelerin tedarik edilmesi, AR-GE'nin desteklenmesi, sosyo-ekonomik sonuçların üstesinden gelinmesi ve AB dışında mahsur kalan vatandaşların durumu konularının ele alındığı bildirildi.


Resmi açıklamada ; 'İlaçların, gıda ve malların geçişini sağlamalıyız ve vatandaşlarımız kendi ülkelerine seyahat edebilmelidir. Sınır ötesi işçiler için yeterli çözümler de bulunacaktır. Virüsün küresel olarak yayılmasını sınırlamak için, Komisyon tarafından önerilen yaklaşıma dayanarak, AB'ye 30 günlük bir süre için zorunlu olmayan geçici bir kısıtlama uygulayarak dış sınırlarımızı güçlendirmeyi kabul ettik' ifadeleri kullanıldı.


AB dışında üçüncü ülkelerde mahsur kalan AB vatandaşlarının durumuna da değinilen açıklamada, 'AB vatandaşlarının gerektiğinde ülkelerine geri gönderilmesini sağlayacağız ve Birliğin Sivil Savunma mekanizmasını kullanacağız. Bu tür ortak operasyonlar için ilave AB fonları seferber edilecektir' denildi.


Birlik ve beraberlik vurgusunun da yapıldığı bildiride ; 'Birlik ve üye devletler, vatandaşlarımız için mevcut zorlukların üstesinden gelmek, güveni yeniden sağlamak ve hızlı bir iyileşmeyi desteklemek için ne gerekiyorsa yapacaktır' denildi. - BRÜKSEL

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Kaynak: İHA

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