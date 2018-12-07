AB Sınır Ötesi Ebeveyn Sorumlulukları İçin Harekete Geçti

– Avrupa Konseyi, ebeveyn sorumlulukları ve uluslararası çocuk kaçırma sorunlarına ilişkin yargıların sınır ötesi durumlarda da uygulanabilmesi için harekete geçti.

Konsey, evlilik ve ebeveynliğe dayalı kararların yetki sınırı, bilinirliği ve uygulanmasına ilişkin kuralları içeren "Brussels IIa" regülasyonunun revizyonu konusunda harekete geçerken, vekalet, ulaşım hakları ve çocuk kaçırma alanlarında sınır ötesi ebeveynlik kapsamındaki anlaşmazlıklar konusunda var çocukları koruma amacıyla oluşturulan AB kurallarını geliştirmeyi hedefliyor.

Avusturya Adalet Bakanı Josef Moser, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın durumları ve yararları bizim içi her zaman önce gelir. Bugün uluslararası düzeyde çocuk kaçırma olayları ve diğer sınır ötesi ebeveynlik sorumluluklarına ilişkin sorunların etkili bir şekilde çözülmesi ve söz konusu çözümlerin uygulanması için yeni kararlar üzerinde anlaştık. Sınır ötesi yargı işbirliğindeki problemler sebebiyle bir çocuğun günlük hayatının zarar görmesini istemeyiz." - İstanbul