AB: Sınır operasyonlarında Frontex destek verecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Polonya ile Belarus arasında devam eden sığınmacı sorunu konusunda bir dizi istisnai tedbir aldı. Komisyon'dan yapılan açıklamada, Letonya, Litvanya ve Polonya'ya 'sığınmacı iade operasyonları dahil sınır faaliyetlerinde Frontex'in destek vereceği' belirtilirken bu üç ülkeye verilecek maddi yardım konusunda açıklama yapılmadı.

AB Komisyonu bugün Letonya, Litvanya ve Polonya'ya, Belarus ile olan dış sınırındaki acil durumun ele alınmasında yardımcı olmak için bir dizi geçici sığınma ve geri dönüş tedbiri sundu. Tedbirlerin 6 ay süreyle yürürlükte kalacağı belirtildi. Buna göre 3 üye devlet, sığınma başvuruları için kayıt süresini 4 haftaya kadar uzatabilecek ve sığınmacıların gıda, sağlık ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşılayacak. Alınan tedbirler ışığında başvuruları reddedilen sığınmacıların iadeleri hızlandırılacak.

Polonya-Belarus sığınmacı sorununa dair yapılan açıklamada "Yazdan bu yana, Lukashenko rejimi ve destekçileri, çaresiz insanların araçsallaştırılması şeklinde sinsi yeni bir tehdit yaşayan AB'ye, özellikle de Litvanya, Polonya ve Letonya'ya karşı hibrit bir saldırı başlattı" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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