AB sınır koruma ajansı Frontex binası önünde eylem düzenlendi
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AB sınır koruma ajansı Frontex binası önünde eylem düzenlendi

AB sınır koruma ajansı Frontex binası önünde eylem düzenlendi
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Bazı Avrupa ülkelerinden Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen barış aktivistleri, Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex'in binasına kanı simgelemek amacıyla kırmızı boya dökerek, ajansın kapatılması talebiyle eylem düzenledi.

Bazı Avrupa ülkelerinden Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen barış aktivistleri, Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex'in binasına kanı simgelemek amacıyla kırmızı boya dökerek, ajansın kapatılması talebiyle eylem düzenledi.

Aktivistler, merkezi Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Frontex'in Brüksel'deki ek binasının önünde basına duyurmadan düzenledikleri eylemle ilgili görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Gizli tutulduğunu belirttikleri Frontex binasının duvarlarına kanı simgelemek amacıyla kırmızı boya döken aktivistler, ajansın 1993'ten beri 40 bin kişinin ölümünden sorumlu olduğunu savundu.

AB'ye girmek isteyen göçmenlerin gözaltına alındıklarını, işkenceye maruz kaldıklarını ve öldürüldüklerini iddia eden aktivistler, sosyal medya mesajlarında, "Avrupa sınır rejiminin ırkçı, kapitalist ve sömürgeci şiddetine son verilmelidir. Frontex dağıtılmalıdır." ifadesini kullandı.

Aktivistler, sığınmacıların sınır dışı edilmemelerini, düzenli göçün sağlanmasını istedi.

Frontex eleştirilerin odağında

AB ajansı Frontex, son dönemde özellikle Ege'de göçmenlere yönelik uluslararası hukuka aykırı geri itme olayları ve Akdeniz'de hak ihlalleriyle anılıyor.

Birçok uluslararası medya kuruluşu, Yunanistan'ın gerçekleştirdiği geri itmelerde Frontex'in de rolü bulunduğuna yönelik çok sayıda haber yayımlamıştı. Frontex, bu nedenle AB yönetimi ve Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin eleştirilerinin de hedefinde bulunuyordu.

Uluslararası medyada Yunanistan'ın kendi kara sularında bulunan sığınmacıları Türkiye'ye geri ittiği yönünde çıkan haberlerin ardından AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF) ve AB Ombudsman Kurumu da Frontex hakkında soruşturma başlatmıştı.

Frontex Direktörü Fabrice Leggeri ise kurumunun Yunanistan'ın göçmenleri açık denize geri itmesine destek verdiği yönündeki iddiaları reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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