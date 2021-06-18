AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkeler listesine ABD'yi de ekledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkeler listesine ABD'yi de ekledi

AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkeler listesine ABD'yi de ekledi
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesine aralarında ABD'nin de bulunduğu 5 ülkeyi ekleme kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesine aralarında ABD'nin de bulunduğu 5 ülkeyi ekleme kararı aldı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, "zorunlu olmayan" seyahatler için uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının "tavsiye edildiği" ülkeler listesi güncellendi.

Üyelere tavsiye niteliği taşıyan listeye göre, salgın tedbirleri kapsamında geçen yıl tamamen kapatılan AB dış sınırları ABD, Avustralya, İsrail, Japonya, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Lübnan, Ruanda, Singapur, Güney Kore, Tayland, Hong Kong, Makao ve Tayvan'a kademeli olarak açılabilecek.

Ayrıca AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırlar açık olabilecek.

Son güncelleme ile AB'nin listesine ABD, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Lübnan ve Tayvan ile Hong Kong ve Makao bölgeleri eklenmiş oldu.

Listede yer almayan bütün ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam edecek.

AB, kısıtlamaların kaldırılacağı ülkeleri belirlerken söz konusu ülkelerdeki salgın durumunu, Kovid-19 salgınına karşı o ülkede alınan tedbirleri ve ülkelerle ilgili bilgilerin ve verilerin güvenilirliğiyle mütekabiliyet unsurunu göz önünde bulunduruyor.

Listedeki ülkelerden AB'ye turistik seyahatlere izin verilirken, yolculara test ve karantina gibi bazı tedbirler uygulanabiliyor.

Fransa ve Yunanistan, ABD vatandaşlarının seyahatlerine kısıtlamaları kaldırdıklarını açıklamıştı.

AB, geçen yılın mart ayında salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Boris Johnson Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hande Ataizi Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Cristiano Sergen Yalçın Roberto Mancini Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkeler listesine ABD'yi de ekledi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 13:04:55. #1.16#

title