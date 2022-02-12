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AB, Senegal açıklarında Frontex operasyonu başlatmak istiyor

AA, Fatma Esma Arslan - Güncel
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AB, Senegal açıklarında Frontex operasyonu başlatmak istiyor

Avrupa Birliği (AB), insan kaçakçılığının önüne geçmek amacıyla Senegal açıklarında Frontex (AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı) operasyonuna başlamayı planlıyor.

Avrupa Birliği (AB), insan kaçakçılığının önüne geçmek amacıyla Senegal açıklarında Frontex (AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı) operasyonuna başlamayı planlıyor.

AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson, AB heyetinin, Brüksel'de yapılacak AB-Afrika zirvesi öncesi Senegal'e düzenlediği ziyaret kapsamında başkent Dakar'da basın toplantısı düzenledi.

Afrika'dan Avrupa'ya olan kaçak göçün önüne geçmek adına Senegal açıklarında Frontex operasyonu önerisinde bulunduklarını belirten Johansson, Senegal hükümetinin bu teklifi değerlendirmesini umduklarını söyledi.

Johansson, teklifin kabul edilmesi durumunda anlaşmanın yaza kadar hazır olacağını dile getirdi.

Aynı toplantıda bulunan AB Rekabet Komiseri Margrethe Vestager de Frontex'in aynı zamanda kaçak balıkçılıkla da mücadeleye de destek olacağını kaydetti.

AB yetkililerinin Frontex önerisini Senegal Savunma, Dışişleri ve İçişleri Bakanlarıyla görüştüğü biliniyor.

Senegal hükümeti Frontex teklifini kabul ederse Frontex ilk kez AB sınırları dışında faaliyette olacak.

"Ya İspanya ya ölüm"

Senegal'de işsiz gençler, daha iyi yaşam umuduyla kıyı kentlerinden kaçak yollarla İspanya'nın Kanarya Adaları'na geçmeye çalışıyor.

Özellikle kırsal bölgelerde iş bulamayan gençlerin durumunu yerel dil Volofçada "Ya İspanya ya ölüm" anlamına gelen "Barça wala Barshak" ifadesi özetliyor.

Dakar açıklarından Kanarya Adaları'na ulaşmak için açık denizde ortalama 938 deniz mili (1700 kilometre) yol kat etmek gerekiyor.

Senegal açıklarından adalara ulaşmak, çıkış noktasına bağlı olarak 4 ila 7 gün sürüyor.

Açık denizde başlayan bu yolculuk, yüzlerce kişiyi taşıyan derme çatma teknelerin genelde Moritanya açıklarında alabora olmasıyla sonuçlanıyor.

Uluslararası Göç Örgütüne (IOM) göre, 2021'de güzergahı geçmeye çalışırken yaklaşık 1200 kişi yaşamını yitirdi.

İspanyol sivil toplum örgütü Caminando Fronteras ise aynı dönem için 4 bin 400'den fazla kişinin Kanarya Adaları'na geçmeye çalışırken hayatını kaybettiğini belirtiyor.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Kanarya Adaları, Sahil Güvenlik, Avrupa Birliği, Senegal, Güncel, Haberler

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