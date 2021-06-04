AB semalarının Belarus uçaklarına kapatılması planı kabul edildi
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AB semalarının Belarus uçaklarına kapatılması planı kabul edildi

AB semalarının Belarus uçaklarına kapatılması planı kabul edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Avrupa Birliği (AB), Belarus'a ait havayollarına bağlı uçakların AB üyesi ülkelerin havalimanlarına iniş yapmasını ve AB hava sahasını kullanmasını yasaklamaya hazırlanıyor.

Avrupa Birliği (AB), Belarus'a ait havayollarına bağlı uçakların AB üyesi ülkelerin havalimanlarına iniş yapmasını ve AB hava sahasını kullanmasını yasaklamaya hazırlanıyor. Söz konusu yasak bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Ryanair yolcu uçağının zorla Minsk'e indirilerek muhalif gazeteci Roman Protasevich'in kız arkadaşıyla birlikte gözaltına alınmasının ardından AB semaları Belarus uçaklarına kapanıyor. AB Bakanlar Konseyi tarafından şu saatlerde kabul edilmesi beklenen plana göre, Belarus'a ait havayollarına bağlı uçakların AB üyesi ülkelerin havalimanlarına iniş yapması ve AB hava sahasını kullanması yasaklanacak. Bu gece yarısından sonra yürürlüğe girmesi beklenen yasak kapsamında AB üyesi ülkelerin havayolu firmalarının da Belarus üzerinden uçamayacak.

Barselona uçağı Minsk'e geri dönmüştü

23 Mayıs'ta Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair yolcu uçağının Minsk havaalanına zorla indirilerek Belaruslu gazeteci Roman Protasievich'in kız arkadaşıyla birlikte tutuklanmasının ardından aralarında Wizzair, AirBaltic, LOT'un da bulunduğu bazı havayolu şirketleri uçuşlarında Belarus hava sahasını kullanmaktan vazgeçtiklerini açıklamışlardı. Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları da 24 Mayıs'ta gerçekleştirdikleri zirvede AB havayolu şirketlerine uçuşlarında Belarus hava sahasını kullanmama çağrısı yapmış, Belarus havayollarına ait uçakların da Avrupa hava sahasına girişlerini yasaklama kararı almıştı.

Belavia uçuşları 30 Ekim'e kadar askıya alınmıştı

Söz konusu zirvenin hemen ardından Fransa, Minsk-Barselona seferi için havalanan Belavia uçağına hava sahasını kapatmış, uçak Minsk'e geri dönmek zorunda kalmıştı. Fransa'nın ardından Polonya, Litvanya, Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu diğer ülkeler de Belarus uçaklarına hava sahasını kapatmıştı. Bu gelişmenin ardından Belarus ulusal havayolu şirketi Belavia 30 Ekim 2021 tarihine kadar aralarında Amsterdam, Roma, Berlin, Brüksel, Viyana'nın da bulunduğu 12 Avrupa kentine uçuşları askıya aldığını duyurmuştu. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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