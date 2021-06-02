AB, Schengen bölgesinin güçlendirilmesini ve genişlemesini istiyor
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AB, Schengen bölgesinin güçlendirilmesini ve genişlemesini istiyor

AB, Schengen bölgesinin güçlendirilmesini ve genişlemesini istiyor
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Schengen bölgesinde dış sınırların yönetiminin geliştirilmesi, iç sınırlarda kontrollerin kaldırılması ve serbest dolaşımı amaçlayan Schengen bölgesinin genişletilmesini içeren bir strateji hazırladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Schengen bölgesinde dış sınırların yönetiminin geliştirilmesi, iç sınırlarda kontrollerin kaldırılması ve serbest dolaşımı amaçlayan Schengen bölgesinin genişletilmesini içeren bir strateji hazırladı.

AB Komisyonunun Avrupa yaşam tarzından sorumlu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, konuyla ilgili basın toplantısında, 2015'teki göç krizi ve geçen yıl başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Schengen bölgesinin zorlu sınavlar verdiğini ve yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Bu krizlerde iç sınırların kapatıldığını, yeni kontrollerin başlatıldığını, Schengen içinde serbest dolaşımın engellendiğini hatırlatan Schinas, bu nedenle Schengen bölgesinin güçlendirilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Schinas, bu çerçevede dış sınırların korunması için AB Sınır Koruma Ajansının (Frontex) oluşturulduğunu, giriş ve çıkış sistemlerinin dijitalleştiğini belirterek, iç sınırlar konusunda ise Schengen'in ruhuna uygun olarak kontrollerin kaldırılması gerektiğini aktardı.

AB yönetimi, bazı ülkelerin göç krizi ve salgın nedeniyle başlattığı ve hala devam ettirdiği iç sınır kontrollerinin kaldırılması için AB ülkelerinin polis teşkilatları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesini amaçlıyor ve bunun için bir yasa hazırlanıyor.

Ayrıca DNA bilgisi, parmak izi ve araç ruhsat bilgileri gibi verilerin AB ülkeleri arasında değişimini sağlayacak bir yapı üzerinde çalışmalar sürüyor. Bunun yanı sıra AB içi uçuşlarda yolcu bilgilerinin kullanımının genişletilmesi hedefleniyor.

AB Komisyonu, göç ve iltica konusunda yeni bir anlaşma üzerinde de çalışıyor. Bununla ilgili çalışmaların bu yıl sonuna doğru netleşmesi bekleniyor. Yeni anlaşmanın da göç yönetiminde ortak bir yaklaşım ortaya koyması isteniyor.

Schengen'in genişlemesi isteniyor

AB Komisyonu, Schengen bölgesinin genişletilmesini de hedefliyor. Bunun için üye ülkelerden Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan'ın gerekli kriterleri yerine getirdiği belirtiliyor ve Schengen'e katılmaları isteniyor.

AB'nin temellerinden olan Avrupa Ekonomik Topluluğunun 5 üyesi Fransa, Federal Almanya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg, 1985'te Lüksemburg'un Schengen kasabasında birbirleriyle sınırlarını kaldırmak için anlaşma imzalamıştı.

Şu anda 27 AB ülkesinden Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan, İrlanda ve Kıbrıs Rum kesimi dışındakiler Schengen içinde yer alıyor. Ayrıca, AB üyesi olmayan İzlanda, Norveç, İsviçre ve Liechtenstein da Schengen içinde bulunuyor.

AB yetkilileri, Kıbrıs Rum kesiminin Schengen'e katılmasının şu an için mümkün olmadığını, böyle bir durumun "farklı sonuçları" olacağını ifade ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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