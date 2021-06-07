AB Sayıştayı, Frontex'i dış sınırların korunmasında etkisiz ve yetersiz buldu
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AB Sayıştayı, Frontex'i dış sınırların korunmasında etkisiz ve yetersiz buldu

AB Sayıştayı, Frontex'i dış sınırların korunmasında etkisiz ve yetersiz buldu
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Sayıştayı, AB'nin sınır koruma ajansı Frontex'in dış sınırların korunmasında yeterince etkili olmadığı ve yasa dışı göçle mücadeleye desteğinin yetersiz kaldığı sonucuna vardı.

Avrupa Birliği (AB) Sayıştayı, AB'nin sınır koruma ajansı Frontex'in dış sınırların korunmasında yeterince etkili olmadığı ve yasa dışı göçle mücadeleye desteğinin yetersiz kaldığı sonucuna vardı.

AB Sayıştayı, Frontex'in faaliyetlerine dair hazırladığı raporun sonuçlarını açıkladı. "Frontex, üyle ülkeler ve Schengen ülkelere AB'nin dış sınırlarının yönetilmesinde yardım ederken yeterince etkili olmamıştır." ifadesi kullanılan açıklamada, Frontex'in yasa dışı göçle ve sınır ötesi suçlarla mücadeledeki desteğinin de yetersiz kaldığı belirtildi.

AB denetçileri, Frontex'e sınır korumayla ilgili 2016'da verilen yetkinin de tam olarak uygulanmadığı sonucuna ulaştı.

Raporun hazırlanmasından sorumlu AB Sayıştayı üyelerinden Leo Brincat, "Frontex'in görevlerinin, AB'nin dış sınırlarında sınır ötesi suçlar ve yasa dışı göçle mücadelede hayati önemi bulunmaktadır. Buna rağmen Frontex bu görevi etkin şekilde yerine getirememektedir. Bu özellikle Frontex'e ilave sorumluluklar verildiği bir dönemde endişe vericidir." ifadesini kullandı.

Frontex 2004'te üye ülkelerin sınır koruma teşkilatlarıyla birlikte AB sınırlarındaki terör, kaçakçılık, insan kaçakçılığı gibi konularla mücadele etmesi için kuruldu, kurulduğundan bu yana yetkileri ve bütçesi artırıldı. Frontex'in 2006'da 19 milyon avro olan bütçesi geçen yıl 460 milyon avro olmuştu.

AB ajansı Frontex, son dönemde özellikle Ege Denizi'nde göçmenlere yönelik uluslararası hukuka aykırı geri itme olaylarıyla anılıyor.

Birçok uluslararası medya kuruluşu, Yunanistan'ın gerçekleştirdiği geri itmelerde Frontex'in de rolü bulunduğuna yönelik çok sayıda haber yayımlamıştı. Frontex, bu nedenle AB yönetimi ve Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin eleştirilerinin de hedefinde bulunuyordu.

Uluslararası medyada Yunanistan'ın kendi kara sularında bulunan sığınmacıları Türkiye'ye geri ittiği yönünde çıkan haberlerin ardından AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF) ve AB Ombudsman Kurumu da Frontex hakkında soruşturma başlatmıştı.

Frontex Direktörü Fabrice Leggeri ise kurumunun Yunanistan'ın göçmenleri açık denize geri itmesine destek verdiği yönündeki iddiaları reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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