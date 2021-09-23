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AB, savunma ve güvenlik alanında ABD ile diyalog istiyor

AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
AB, savunma ve güvenlik alanında ABD ile diyalog istiyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile görüşerek güvenlik ve savunma alanında taraflar arasında diyalog başlatılmasını istediği bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile görüşerek güvenlik ve savunma alanında taraflar arasında diyalog başlatılmasını istediği bildirildi.

Borrell'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Borrell ile Blinken New York'taki BM Genel Kurulu kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede Avustralya'nın Fransa ile denizaltı anlaşmasını iptal etmesi ile ABD, İngiltere ve Avustralya arasında "AUKUS" adlı güvenlik ortaklığının kurulması ele alındı. AB ile ABD'nin diyaloğu ve iş birliğini derinleştirmek amacıyla pratik adımlar atmak için çalışacağı belirtildi.

ABD ile AB arasındaki "güçlü ittifakın" teyit edildiği görüşmeye ilişkin açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Borrell ile Blinken, Hint-Pasifik bölgesindeki istikrar dahil olmak üzere küresel sınamalar konusunda ilişkilerin derinleştirilmesi konusunda taahhütte bulundu ve NATO'nun daha güçlü olmasını sağlayacak AB'nin savunma konusundaki çabalarının altını çizdi. Bu kapsamda Borrell, güvenlik ve savunma konusunda kapsamlı yapısal bir diyalog başlatılmasına duyulan ihtiyacı hatırlattı."

Borrell, Afganistan ve İran ile yapılan nükleer anlaşmanın da ele alındığı görüşmede, ABD'nin anlaşmaya dönmesi için Avusturya'nın başkenti Viyana'da daha önce yapılan müzakerelerin devam etmesinin önemini vurguladı.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri
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