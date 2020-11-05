AB, savunma projelerini üçüncü ülkelere açmak için şartlarını belirledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

AB, savunma projelerini üçüncü ülkelere açmak için şartlarını belirledi

05.11.2020 19:23 | Son Güncelleme: 05.11.2020 19:26
AB, savunma projelerini üçüncü ülkelere açmak için şartlarını belirledi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, AB üyesi olmayan ülkelerin Yapılandırılmış Daimi İş Birliği (PESCO) olarak adlandırılan ortak savunma projelerine dahil edilmesine ilişkin genel şartları belirledi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, AB üyesi olmayan ülkelerin Yapılandırılmış Daimi İş Birliği (PESCO) olarak adlandırılan ortak savunma projelerine dahil edilmesine ilişkin genel şartları belirledi.

Konsey'den yapılan açıklamada, PESCO projelerine katma değer sağlayacağı düşünülen üçüncü ülkelerin siyasi, maddi ve yasal kriterleri karşılaması halinde projelere davet edilebileceği veya üçüncü ülkelerin katılım için talepte bulunabileceği bildirildi.

Siyasi kriterlerin oldukça geniş tutulduğu şartlar arasında temel olarak projelere katılmak isteyen üçüncü ülkenin "AB'nin değerlerini ve ilkelerini paylaşması", ayrıca AB ve üye ülkelerin iyi komşuluk ilişkileri ilkesi dahil olmak üzere, güvenlik ve savunma çıkarlarıyla çatışmaması gerekiyor.

Maddi kriterler içinde ise katılacak ülkenin katma değer yaratabilmesi, operasyonel ve mali desteği de içeren teknik uzmanlık veya ilave kabiliyetler sağlayabilmesi gibi şartlar bulunuyor.

Yasal kriterler içinde de gizli bilgilerin karşılıklı paylaşılmasına imkan tanıyan üçüncü ülke ile AB arasında bilgi güvenliği anlaşması bulunması gibi şartlar yer alıyor.

PESCO projeleri, katılımcı ülkelerin tamamı veya birkaçı tarafından yürütülebilecek. Üçüncü ülkelerin katılımına, projeyi yürüten ülkelerin tamamının onay vermesi ve AB Konseyi'ni bilgilendirmesi gerekecek. AB Konseyi ise üçüncü ülkenin gerekli şartları karşılayıp karşılamadığı konusunda son sözü söyleyecek. Üçüncü ülkenin projeye katılımından sonra kriterlerin karşılandığına dair periyodik değerlendirme yapılacak.

Kuruluşların PESCO projelerine katılımı konusundaki şartlar ve prosedürler ise daha sonra belirlenecek.

AB üyesi ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanında iş birliğini artırmayı hedefleyen PESCO, AB Konseyi kararıyla Aralık 2017'de kurulmuştu. "AB'nin NATO'ya alternatifi" olarak da anılan iş birliği, isteyen PESCO üyelerine savunma kabiliyetlerini ortaklaşa geliştirme, ortak projelere yatırım yapma ve operasyonel hazırlık ile silahlı kuvvetlerinin katkılarını artırma imkanı tanıyor.

PESCO içinde Danimarka ve Malta hariç 25 AB üyesi bulunuyor. PESCO kapsamında şu ana kadar eğitim, kara formasyon sistemleri, deniz ve hava sistemleri, siber güvenlik gibi alanlarda 47 proje bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

İlgili Haberler

Mustafa Sarıgül; Milletimizin önüne yepyeni bir yol açmak üzere bugün büyük bir göreve çıkıyorum
Mustafa Sarıgül; Milletimizin önüne yepyeni bir yol açmak üzere bugün büyük bir göreve çıkıyorum
Küçükçekmece Sivil Savunma ekipleri, İzmir depremi için yola çıktı
Küçükçekmece Sivil Savunma ekipleri, İzmir depremi için yola çıktı
Son dakika haber | Bakan Varank, geleceğin mühendislerinin projelerini inceledi
Son dakika haber | Bakan Varank, geleceğin mühendislerinin projelerini inceledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Murat Kurum Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Demir Yıldız Tilbe Türkan Şoray
Spor Okan Buruk Eddie Newton Mbaye Diagne Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Antalya Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AB, savunma projelerini üçüncü ülkelere açmak için şartlarını belirledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 19:38:14. #1.15#
title