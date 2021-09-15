AB savcılığı, 4,5 milyar avroluk 300 yolsuzluk iddiasını soruşturuyor

Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO), Avrupa Birliği (AB) bütçesine yönelik toplam 4,5 milyar avroluk 300 suç ihbarının soruşturulduğunu bildirdi.

AB bütçesine yönelik suçlarla ilgili cezai soruşturma ve kovuşturmalardan sorumlu savcılık makamı EPPO, son dönemdeki faaliyetlerine ilişkin açıklama yayımladı.

EPPO'nun 1 Haziran'da göreve başladığı anımsatılan açıklamada, kurumun şimdiye kadar AB ülkelerden 1.700 suç ihbarı aldığı kaydedildi.

Açıklamada, şimdiye kadar yapılan ihbarların 300'ü hakkında resmi soruşturma açıldığı, soruşturulan faaliyetlerin AB bütçesine zararının yaklaşık 4,5 milyar avro olduğu belirtildi.

Lüksemburg merkezli savcılık, harcama ve gelirlerle ilgili sahtekarlık, iki veya daha fazla üye ülkenin dahil olduğu ve en az 10 milyon avroluk KDV ile ilgili dolandırıcılık, AB bütçesinden hile sonucunda sağlanan varlıkların aklanması ile AB mali çıkarlarını etkileyen yolsuzluk ve suistimalleri soruşturuyor.