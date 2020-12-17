AB, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları uzattı
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AB, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları uzattı

17.12.2020 15:25 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:25
AB, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları uzattı

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'daki durumu istikrarsızlaştırıcı eylemleri gerekçesiyle 2014'te bu ülkeye uygulamaya başladığı ekonomik yaptırımları uzatma kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'daki durumu istikrarsızlaştırıcı eylemleri gerekçesiyle 2014'te bu ülkeye uygulamaya başladığı ekonomik yaptırımları uzatma kararı aldı.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Rus ekonomisini hedef alan yaptırımlar 31 Temmuz 2021'e kadar uzatıldı.

Yaptırımlar, Rus bankaları ve şirketlerinin AB'nin birincil ve ikincil sermaye piyasalarına erişimini sınırlandırıyor, Rus mali kurumlarına finansal desteği yasaklıyor. Yaptırımlarla ayrıca savunma alanındaki malzemelerin ithalat, ihracat ve transferi engelleniyor, petrol üretimi ve araştırması yapan Rus enerji sektörünün hassas teknolojilere erişimi yasaklanıyor.

Ekonomik yaptırımlara ek olarak Rusya'nın Kırım'ı ve Sivastopol'u yasa dışı ilhakı nedeniyle bu ülkeye başka yaptırımlar da uygulanıyor. Bunlar arasında diplomatik tedbirler, kişilere yönelik kısıtlayıcı tedbirler gibi uygulamalar bulunuyor.

Rusya, Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler Rusya'ya ekonomik yaptırım uygulamaya başlamıştı.

AB'nin mal varlığı dondurma ve seyahat yasağından oluşan ilave yaptırımları da pek çok Rus ve ayrılıkçı üst düzey görevliyi kapsıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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