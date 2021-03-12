AB, Rusya'ya yaptırımları 6 ay uzattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

AB, Rusya'ya yaptırımları 6 ay uzattı

12.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:34
AB, Rusya'ya yaptırımları 6 ay uzattı

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı kısıtlayıcı tedbirlerin süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı kısıtlayıcı tedbirlerin süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

AB Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit etmesi nedeniyle birliğin uygulamakta olduğu kısıtlayıcı tedbirlerin 15 Eylül 2021'e kadar uzatılması kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, yaptırımlar uyarınca mal varlığı dondurulan ve seyahat yasağı uygulanan kişi sayısının 177, şirket sayısının ise 48 olduğu kaydedildi.

AB'nin bu yaptırımları çok sayıda Rus ve ayrılıkçı üst düzey görevliyi kapsıyor.

Rusya, 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın ilhakı ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler Rusya'ya yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Hulusi Akar Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Birol Güven Bülent Ersoy Pelin Öztekin
Spor Mustafa Er Caner Erkin Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AB, Rusya'ya yaptırımları 6 ay uzattı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 16:43:41. #1.16#
title