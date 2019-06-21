AB, Rusya'ya yaptırımları 6 ay daha uzattı

AB, Rusya'ya yaptırımları 6 ay daha uzattı

Brüksel'de toplanan 28 ülkenin Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları Ukrayna'da barış ve ateşkesi öngören "Minsk Anlaşması'nın uygulanmadığı" gerekçesiyle oybirliği ile Rusya'ya yönelik yaptırımları 6 ay daha uzatma kararı aldı.

AB, Rusya'ya yaptırımları 6 ay daha uzattı

Brüksel'de toplanan 28 ülkenin Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları Ukrayna'da barış ve ateşkesi öngören "Minsk Anlaşması'nın uygulanmadığı" gerekçesiyle oybirliği ile Rusya'ya uygulanan yaptırımları 6 ay daha uzatma kararı aldı.

Rusya Ukrayna'nın doğusunda yaşanan çatışmaların ardından 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmişti. Bu kararın ardından AB, ABD ve bir çok ülke Rusya'ya yaptırım uygulamaya başlamıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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