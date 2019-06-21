AB, Rusya'ya yaptırımları 6 ay daha uzattı

Brüksel'de toplanan 28 ülkenin Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları Ukrayna'da barış ve ateşkesi öngören "Minsk Anlaşması'nın uygulanmadığı" gerekçesiyle oybirliği ile Rusya'ya uygulanan yaptırımları 6 ay daha uzatma kararı aldı.

Rusya Ukrayna'nın doğusunda yaşanan çatışmaların ardından 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmişti. Bu kararın ardından AB, ABD ve bir çok ülke Rusya'ya yaptırım uygulamaya başlamıştı. Euronews.com'da Görüntüle