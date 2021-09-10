AB, Rusya'ya uyguladığı yaptırımları 6 ay uzattı
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AB, Rusya'ya uyguladığı yaptırımları 6 ay uzattı

AB, Rusya'ya uyguladığı yaptırımları 6 ay uzattı
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı kısıtlayıcı tedbirlerin süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı kısıtlayıcı tedbirlerin süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

AB Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit etmesi nedeniyle birliğin uygulamakta olduğu kısıtlayıcı tedbirlerin 15 Mart 2022'ye kadar uzatılması kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, 6 ay daha uzatılan yaptırımlar uyarınca mal varlığı dondurulan ve seyahat yasağı uygulanan kişi sayısının 177, şirket ve kurum sayısının ise 48 olduğu kaydedildi.

Rusya, Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

AB'nin diğer yaptırımları uyarınca 27 üye ülke, Rusya'ya silah satışı yapamıyor, Rusya'nın, petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor.

Rus kamu bankaları, Avrupa'da finans sektöründen dışlanırken özellikle ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları içeren yaptırımlar her 6 ayda bir uzatılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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AB, Rusya'ya uyguladığı yaptırımları 6 ay uzattı - Haberler Ekonomi
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