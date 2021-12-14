AB: Rusya'ya karşı farklı senaryolara hazırlanıyoruz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik eylemlerine karşı henüz krizi önleme tavrını koruduğunu ancak farklı senaryolara karşı hazırlık yapıldığını söyledi.

Strazburg'da toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda, Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınındaki askeri yığınağı konulu bir oturum düzenlendi.

Borrell, AP vekillerine hitabında, geçen aydan bu yana görülen alışılmadık askeri yoğunlaşma karşısında AB'nin endişe duymaya ve Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

Rusya'nın ise olanları kendi sınırlarındaki normal bir durum olarak nitelediğini belirten Borrell, aynı şekilde AB'nin dün yaptırım kararı aldığı Wagner Grubunun da Rusya'ya göre özel bir güvenlik şirketinden ibaret olduğunu dile getirdi.

Borrell, AB'nin halihazırda "krizi önleme tavrına" sahip olduğunu belirterek, "Farklı senaryoları çalışıyoruz." dedi.

AP'nin 16 Aralık'ta Rusya'nın söz konusu yoğunlaşmasıyla ilgili bir karar tasarısı oylaması bekleniyor.

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri

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