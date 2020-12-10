AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları uzattı
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AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları uzattı

10.12.2020 21:55 | Son Güncelleme: 10.12.2020 21:59
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları uzattı

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi sırasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AB Konseyi Başkan Sözcüsü Barend Leyts, Rusya'nın Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması nedeniyle AB'nin uygulamakta olduğu ekonomik yaptırımların uzatılması kararı alındığını bildirdi.

Leyts, mesajında, "AB Konseyi, Rusya'ya yaptırımların uzatılmasında anlaştı." ifadelerini kullandı.

Ekonomik yaptırımlar

Rusya, 18 Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyetini ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler, Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

AB, Rusya'ya ekonomik yaptırım kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı.

Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi ülkeler, Rusya'ya silah satışı yapmıyor. Yaptırımlarla, Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.

Özellikle ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları içeren yaptırımlar, her 6 ayda bir uzatılıyor. Mevcut yaptırımların süresi 31 Ocak 2021'de son buluyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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