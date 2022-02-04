AB, Rusya'ya bağımlılığı azaltmak için Azerbaycan'dan daha fazla doğal gaz satın almak istiyor

Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan'dan daha fazla doğal gaz satın almak için temaslarını hızlandırdı. Ana tedarikçisi olan Rusya'nın Ukrayna ile yaşadığı gerilim yüzünden kaynaklarını çeşitlendirmek isteyen Avrupa, yüksek faturalar ve tedarikte yaşanan gecikmeler yüzünden sıkıntılar yaşıyor.

Ancak Azerbaycan'ın doğal gaz üretme ve ihraç etme konusunda kapasitesi sınırlı.

AB Enerji Komiseri Kadri Simson, Avrupa'nın enerji kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla Azerbaycan'a yaptığı gezi sırasında bir basın toplantısı düzenleyerek Trans Adriyatik Boru Hattı'nın (TAP) daha fazla doğal gaz pompalamasını umduklarını açıkladı.

TAP'ın enerji ihracatı kapasitesini yılda 8 milyar metreküpten 10'a çıkarmasını beklediklerini vurguladı.

Geçen yıl TAP'tan Avrupa'ya ithal edilen 8,1 milyar metreküp gazın 6,8'i İtalya'dan geçmişti.

Simson ile görüşen Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ise yaptığı açıklamada geçen yıl toplamda 19 milyar metreküp gaz ihraç edildiğini, bunun 8,5'inin Türkiye'ye, kalanının İtalya, Gürcistan, Yunanistan ve Bulgaristan'a ulaştırıldığını söyledi.

Aliyev, gaz dağıtım ağının tamamlanmasının ardından Arnavutluk'un da gaz satın almaya başlayacağını açıkladı.

Azeri lider görüşmeden önce yaptığı açıklamasında ise ülkesi ve AB arasında enerji alanındaki işbirliğinin yeni bir alana girdiğini söyledi.

Simson'a AB'den diğer temsilciler ile İngiltere ve ABD'li yetkililer de eşlik etti.

AB'de kimi yetkililer Batılı ülkeler üzerindeki baskısını artırmak için Rusya'nın bir enerji krizi icat ettiğini düşünüyor.

TAP, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Yunanistan'dan sonra İtalya'ya ulaşıyor.

Bakü, Avrupa'ya gaz göndermeye geçen yıl başladı.

'Türkiye en güvenilir liman'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) maksimum seviyede kullanılması için Türkiye'nin Azerbaycan ve diğer bölge ülkeleriyle iş birliğini geliştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Bakan Dönmez, Bakü'de düzenlenen ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanlık ettiği Güney Gaz Koridoru 8. Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Koridor projesinin gerçekleşmesinde Türkiye ve Azerbaycan'ın siyasi desteğine dikkat çekerek "Türkiye, AB'nin arz güvenliğinin artırılması adına en uygun yol ve en güvenilir limandır" dedi.