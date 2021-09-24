AB, Rusya ile ilişkilendirilen kötü niyetli siber faaliyetleri kınadı - Haberler
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AB, Rusya ile ilişkilendirilen kötü niyetli siber faaliyetleri kınadı

AA / Selen Temizer - Haberler | Güncel
AB, Rusya ile ilişkilendirilen kötü niyetli siber faaliyetleri kınadı

Avrupa Birliği (AB), Rus devleti ile ilişkili olduğu tespit edilen kötü niyetli siber faaliyetleri kınadığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB), Rus devleti ile ilişkili olduğu tespit edilen kötü niyetli siber faaliyetleri kınadığını duyurdu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Rus devleti ile ilişkilendirilen "Ghostwriter" olarak adlandırılan kötü niyetli siber faaliyetler gözlemlendiği bildirildi.

Borrell, "Bütünlüğümüzü, güvenliğimizi, demokratik değer ve ilkelerimizi, demokrasilerimizin temel işleyişini tehdit etmeye çalışan bu tür faaliyetler kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Bu tür faaliyetlerin AB'deki çok sayıda parlamento üyesini, hükümet yetkilisini, politikacıyı ve basın ile sivil toplum mensuplarını hedef aldığı aktarılan açıklamada, "AB ve üye ülkeler, ilgili herkesin derhal sona erdirmesi gereken bu kötü niyetli siber faaliyetleri şiddetle kınıyor. Rusya'yı siber uzayda sorumlu devlet davranışı normlarına uymaya çağırıyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca, AB'nin bu konuyu ele alamaya devam edeceği ve ilgili toplantılarda daha fazla adım atmayı değerlendireceği kaydedildi.

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri
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