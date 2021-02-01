AB, Rus ve Çin aşılarının alımına açık

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Rusya ve Çin'de geliştirilen aşılardan satın alabileceklerini bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Stefan de Keersmaecker, günlük basın toplantısında, Rusya ve Çin'de aşı geliştiren ilaç firmalarının AB'nin kriterlerini karşılaması halinde bu aşıların alınmasının düşünülebileceğini söyledi.

De Keersmaecker, kriterlerin tıbbi gereksinimlerin yanı sıra bütçe, AB'deki üretim kapasitesi gibi konular olduğunu belirterek, "Bu kriterleri karşılayacaklarını düşünen şirketler AB Komisyonu ile irtibata geçebilirler ve böylece neler yapabileceğimize bakarız." dedi.

Rus aşısı Sputnik V aşısını geliştiren şirket ve laboratuvar ile AB'nin ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA) arasında temaslar bulunduğunu aktaran de Keersmaecker, bu aşının AB'de kullanım onayı için henüz EMA'ya başvuru yapılmadığını bildirdi.

AB Komisyonu ağır eleştiri altında

AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 160 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor. Şu anda AB ülkelerinde sadece BioNTech-Pfizer ile Moderna aşıları uygulanıyor. AstraZeneca aşısı da geçen hafta onaylandı ancak teslimat henüz başlamadı.

AB, şu an için yaklaşık 2,3 milyar doz aşıyı satın almayı sözleşmeye bağlamış durumda. AB yönetimi, bu sözleşmeleri göz önünde bulundurarak 1 Haziran'a kadar 450 milyonluk AB ülkelerinde yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılamayı hedefliyordu.

Ancak aşı tedarikinde aksamalar bu hedefin tutturulmasını şu an için çok zor kılıyor. Bu nedenle, aşı alımını üye ülkeler adına yürüten AB Komisyonu, ABD ve İngiltere gibi aşılamaların daha hızlı devam ettiği ülkeler örnek gösterilerek ağır eleştiri altında bulunuyor.

AB'nin aşı alımı için ödediği miktar 2,7 milyar avro

AstraZeneca'nın AB'ye tedarikinde yüzde 60'ın üzerinde kesinti yapacağını açıklamasıyla AB Komisyonuna yönelik eleştiriler iyice arttı.

Komisyon yetkilileri, ihtilafın firmanın taahhütlerini yerine getirmemesinden kaynaklandığını savunmayı sürdürüyor ve diğer aşı üreticilerine de uyarıda bulunuyor.

AB sözcülerinden Eric Mamer, sözleşme yaptıkları tüm firmaların sözleşmelere uymasını beklediklerini belirterek, bugüne kadar aşı alımı için "2,7 milyar avro yatırım yaptıklarını" söyledi.

Mamer, aşı üreticilerinin teslimat şartlarına uyması gerektiğini vurgulamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Eylül sonuna kadar 600 milyon doz bekleniyor

AB yetkililerinin verdiği bilgiye göre, BioNTech-Pfizer ve Moderna aşılarından 500 milyon dozun eylül sonuna kadar AB'ye teslim edilmesi planlanıyor. Klinik çalışmalarının sonuçları geçen hafta açıklanan Johnson and Johnson şirketinin aşısı da eklendiğinde bu miktarın 600 milyon dozu bulması öngörülüyor.

AB ile tedarik kesintisi yapacağını açıkladıktan sonra ihtilaf yaşayan AstraZeneca da son açıklamasıyla yılın ilk üç ayında 40 milyon doz aşı temin edeceğini bildirdi.

BioNTech-Pfizer aşısının tedarikinde son iki haftada yaşanan kesintinin de 15 Şubat'a kadar yapılacak teslimatlarda telafi edileceği belirtildi.

AB yetkilileri, firmalarla yapılan sözleşmelerdeki teslimat ve ücret gibi detayları ticari sır içerdikleri gerekçesiyle tam olarak açıklamıyor ancak zaman zaman detaya girmeden bazı bilgileri paylaşabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam