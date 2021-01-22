AB, Rus muhalif Navalnıy'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AB, Rus muhalif Navalnıy'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu

22.01.2021 02:21 | Son Güncelleme: 22.01.2021 02:24
AB, Rus muhalif Navalnıy'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Almanya'dan Moskova'ya dönüşünde gözaltına alınan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılmasını istedi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Almanya'dan Moskova'ya dönüşünde gözaltına alınan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılmasını istedi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, liderlerin çağrısını 27 üye ülke devlet ve hükümet başkanının video konferans yoluyla Kovid-19 salgını hakkında yaptığı toplantıdan sonra dile getirdi.

AB liderlerinin Navalnıy'a yönelik zehirleme girişimi hakkında Rusya'nın acilen bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütmesi beklentisi içinde olduklarını aktaran Michel, Rusya'nın soruşturmada Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ile iş birliği yapmasını beklediklerini vurguladı.

Navalnıy'ın tutuklanması

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. 44 yaşındaki Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Mahkeme, Navalnıy'ın "29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresini defalarca ihlal ettiği" gerekçesiyle 15 Şubat'a kadar 30 gün tutuklu kalmasına karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Selçuk Özdağ Vladimir Putin Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Jennifer Lopez
Spor Arda Turan Fatih Terim Cüneyt Çakır Mesut Bakkal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Rusya Ankara Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AB, Rus muhalif Navalnıy'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 02:24:50. #1.14#
title