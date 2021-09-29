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AB, Roman vatandaşları istihdam eden Konak Belediyesi'ne ödül verdi

AA / Selen Temizer - Haberler | Güncel
AB, Roman vatandaşları istihdam eden Konak Belediyesi'ne ödül verdi

Avrupa Birliği (AB), Türkiye ve Batı Balkanlarda yaşayan Roman vatandaşları istihdam eden kurum ve kuruluşlara ödül dağıttı.

Avrupa Birliği (AB), Türkiye ve Batı Balkanlarda yaşayan Roman vatandaşları istihdam eden kurum ve kuruluşlara ödül dağıttı.

AB Komisyonu, 55'inci AB Roma Haftası kapsamında 14'üncü Batı Balkanlar ve Türkiye'de Roman Entegrasyonu Ödülleri için tören düzenledi.

Bu sene "İstihdam Yoluyla Eşitliği Teşvik Eden Olağanüstü İnsanlar" temasıyla verilen ödülleri, İzmir Konak Belediyesi'nin yanı sıra Karadağ'daki Kızılhaç ile Arnavutluk'taki bir cam temizliği şirketi kazandı.

Ödül töreninde konuşan AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi, kazanlara hitaben, "Çeşitli eylemleriniz ve başarılı sonuçlarınızla Roman istihdamında ilerlemenin mümkün olduğunu gösteriyorsunuz. Umarım bu ödül, Roman istihdamını artırmak ve toplumlarımızı daha eşit ve adil kılmak için rol model olarak girişimlerinizi genişletmeye yardımcı olur." ifadelerini kullandı.

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri
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