AB raporu: Yaşlı kıta en sıcak yıllarını 2000'lerden sonra yaşadı Avrupa Komisyonu için yapılan bir araştırmada Avrupa'nın 21. yüzyılda en sıcak yıllarını yaşadığı ortaya çıktı. Bugün açıklanan Copernicus raporunda Avrupa'daki en sıcak 12 yılın 11'inin 2000 yıllarından sonra gerçekleştiği ifade ediliyor.

Avrupa Komisyonu için yapılan bir araştırmada Avrupa'nın 21. yüzyılda en sıcak yıllarını yaşadığı ortaya çıktı. Bugün açıklanan Copernicus raporunda Avrupa'daki en sıcak 12 yılın 11'inin 2000 yıllarından sonra gerçekleştiği ifade ediliyor.

2019 yılının ise şu ana kadar yaşlı kıtada hiç görülmediği kadar sıcak geçtiği tespit edildi. 2019 yılını sıcaklık açısından 2014, 2015 ve 2018 yılları takip ediyor. Euronews.com'da Görüntüle