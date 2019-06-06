AB raporu: Uyuşturucu satışı dijital ortamda yaygınlaşıyor

AB raporu: Uyuşturucu satışı dijital ortamda yaygınlaşıyor

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) yetkilisi Alexis Goosdeel ve Avrupa Komisyonu'nun göçten sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos Brüksel'de 2019 Avrupa Uyuşturucu Raporu'nu açıkladı. Yetkililer uyuşturucu trafiğinin dijital ortamda yaygınlaşmasına dikkat çekti.

AB raporu: Uyuşturucu satışı dijital ortamda yaygınlaşıyor

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) yetkilisi Alexis Goosdeel ve Avrupa Komisyonu'nun göçten sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos Brüksel'de 2019 Avrupa Uyuşturucu Raporu'nu açıkladı.

Avramopoulos "Uyuşturucu pazarının dijital ortamda giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Ulusal ve uluslararası işbirliğini geliştirmek durumundayız. Daha koordineli bir şekilde çalışmalıyız." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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