AB projesi kapsamında İngiltere'ye gelen Türk heyet, Londra YEE'yi ziyaret etti

Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında İngiltere'ye gelen Türk heyet, Londra Yunus Emre Enstitüsü'ne (YEE) ziyarette bulundu.

Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı ve eski AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sait ile İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hazım Tamer Dodurka'nın da aralarında yer aldığı heyet, İngiltere'deki temasları kapsamında, Londra YEE'de sivil toplum kuruluşları ve Türk dernekleriyle bir araya geldi.

Programa, Londra YEE Başkanı Mehmet Karakuş da katıldı.

Sait, burada yaptığı konuşmada, 8 kişilik bir ekibin yanı sıra Türkiye'de gazetecilik ve iletişim eğitimi alan 10 öğrencinin bulunduğu bir heyetle Londra'ya geldiklerini ifade etti.

AB projesi kapsamında, gençlere istihdam sağlanması ve tecrübe kazanmaları için çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Sait, 2 ay önce de Almanya'nın başkenti Berlin'de çeşitli temaslarda bulunduklarını aktardı.

Sait, heyetin Londra programı kapsamında, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ve Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Bekir Bekir Utku Atahan'ı da ziyaret ettiklerini bildirdi.

Londra YEE Başkanı Karakuş da heyetin, İngiltere'deki STK'ların öneri ve tecrübelerinden faydalanmak için Londra'ya ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, Sait'in özellikle Balkanlar'daki soydaşlar başta olmak üzere yurtdışındaki Türk diasporasıyla ilgili çalışmalarıyla tanındığını dile getirdi.

AA / Güncel