AB Projelerine Başkan Gürkan'dan Destek

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin Avrupa Birliği (AB) Projelerine Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'dan destek geldi.

Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı Stratejik Ortalıklar kapsamında 'Sosyal İçerme Aracı Olarak Dövüş Sanatları (Martial Arts as tool towards Inclusion)' ve 'Sports Training for ALL (ST4ALL) (Herkes İçin Spor)' isimli iki proje Avrupa Birliği Komisyonunca onaylanarak hibe almaya hak kazandı.

Bu projeler ile her toplumda olduğu gibi toplumumuzda da var olan dezavantajlı grubundan özel gereksinimli bireylere yönelik bazı fiziksel etkinlik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Özel gereksinimli bireylere yönelik devlet destekleri giderek artsa da, onlar için yapılması gereken daha fazla bir şeyler olduğu, yeni yaklaşımlar geliştirilmesi gerektiği düşünüldüğünden dolayı, projenin yurtdışı ortaklarıyla birlikte İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik iki farklı Avrupa Birliği projesi 2018-2020 tarihleri arasında yürütülecek.

Bu projelerle özel gereksinimli öğrencilerin spor, planlı egzersiz, beden eğitimi, rekreasyon temelli fiziksel etkinlikler aracılığıyla eğitim-öğretim süreçlerine ve sosyal hayata daha fazla ve sağlıklı bir katılımının sağlanması amaçlanırken projede özgüveni, iletişimi ve öz-yeterliliği yüksek ve akran gruplarıyla rekabet edebilecek seviyede olan özel gereksinimli gençlerin topluma kazandırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cemal Gündoğdu ve Yabancı Diller Yüksekokulu Öğr. Gör. Hasan Toman, Batttalgazi Belediye Başkanlığı tarafından yapılan ve Türkiye'de bir ilk olan Engelsiz Yaşam Merkezinin açılışına katılarak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a proje içeriği ile ilgili bilgi verdi.

Proje uygulamalarının Battalgazi Belediye Başkanlığı Engelsiz Yaşam Merkezinde yapılması ve İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile birlikte ortak çalışmaların yapılması konusunda görüşmeler gerçekleştirildi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yapmış olduğu açıklamada, "Bu projeler sayesinde sadece özel gereksinimli bireylerin kazanımları ön planda olmamakla birlikte, aynı zamanda toplumda özel gereksinimli bireylere karşı daha bilinçli, duyarlı yaklaşımlar ve uygulamaların önü de açılmış olacak. Spor etkinliklerine olan katılım hem fiziksel hem de psikolojik yönleri ve tedavi edici yönleri ön plana çıkacak. Fiziksel ve davranışsal olarak gelişmeyi destekleyen temel sporların bir araya getirilmesi ile dezavantajlı bireylerin sosyalleşmeleri sağlanacak ve toplumda kendilerini daha rahat ifade edebilecekler" İfadelerine yer verdi.

Proje koordinatörleri Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cemal Gündoğdu ve Yabancı Diller Yüksekokulu Okutman Hasan Toman, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. - MALATYA