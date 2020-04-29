AB, Polonya'nın yargı bağımsızlığını korumak için Varşova yönetimine karşı ihlal süreci başlattı Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, "Polonya'da hakimlerin bağımsızlığını korumak" için Varşova yönetimine karşı ihlal süreci başlattı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Polonya'daki 'yargı sisteminin bağımsızlığını korumak' amacıyla iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PİS) yönetimine karşı ihlal süreci başlattı.

PİS hükümeti şubat ayı ortasında kabul ettiği kanunla, yargı sistemini eleştirmesi durumunda ülkedeki hakim ve savcıların ceza almasına izin veren ve iktidarı güçlendiren bir düzenlemeyi kabul etmişti. Euronews.com'da Görüntüle