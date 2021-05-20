AB, Polonya'nın rüzgar santrallerine vereceği 22,5 milyar avroluk desteği onayladı
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AB, Polonya'nın rüzgar santrallerine vereceği 22,5 milyar avroluk desteği onayladı

AB, Polonya'nın rüzgar santrallerine vereceği 22,5 milyar avroluk desteği onayladı
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa Birliği (AB), Polonya'nın rüzgar enerjisinden elektrik üretimine yönelik sağlayacağı 22,5 milyar avroluk kamu desteğini onayladı.

Avrupa Birliği (AB), Polonya'nın rüzgar enerjisinden elektrik üretimine yönelik sağlayacağı 22,5 milyar avroluk kamu desteğini onayladı.

AB Komisyonu, Polonya hükümetinin deniz üstü (offshore) rüzgar santralleri ile elektrik üretimini destekleme planının, AB kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, rüzgar gibi yenilenebilir enerji yatırımlarına 2030 yılına kadar toplam 22,5 milyar avroluk destek verilmesinin haksız rekabete neden olmayacağı ve bunun Polonya'nın yenilenebilir enerji hedeflerini yakalamasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Program kapsamında Polonya'da rüzgar enerji santrallerinin kurulumuna mali destek sağlanması ve üretilecek elektrikte fiyatların referans değer altına inmesi durumunda farkın kamu tarafından karşılanması öngörülüyor.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor. AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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AB, Polonya'nın rüzgar santrallerine vereceği 22,5 milyar avroluk desteği onayladı - Haberler Ekonomi
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