AB, Pfizer aşısının 12-15 yaş grubunda kullanımına onay verdi
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BBC

AB, Pfizer aşısının 12-15 yaş grubunda kullanımına onay verdi

AB, Pfizer aşısının 12-15 yaş grubunda kullanımına onay verdi
BBC - Haberler | Dünya

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Pfizer-BioNTech aşısının 12-15 yaş aralığında kullanımına onay verdi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Pfizer-BioNTech aşısının 12-15 yaş aralığında kullanımına onay verdi.

Şimdi aşıyı bu yaş grubunda kullanıp kullanmama kararı tek tek AB üyesi ülkelere bırakılmış oldu. Alman liderler Perşembe günü kullanıma yeşil ışık yakmıştı.

ABD ve Kanada Pfizer'ın ergenlerde kullanımına geçtiğimiz günlerde onay vermişti

Duyuru, Dünya Sağlık Örgütü'ün (WHO) Avrupa'ya yaptığı aşılamayı hızlandırma çağrısının ardından geldi.

WHO Avrupa Direktörü Hans Kluge, pandeminin nüfusun en az yüzde 70'i aşılanmadan sona ermeyeceği uyarısı yaptı.

EMA ne dedi?

EMA'nın aşı stratejisi başkanı Marco Cavaleri kararı bir basın toplantısında duyurdu ve bu yaş grubuna arada en az üç hafta bulunacak iki doz aşı yapılması gerektiğini ifade etti.

Cavaleri, araştırmaların Pfizer aşısının çocuklarda Covid-19'u "yüksek düzeyde önlediğini" gösterdiğini belirtti.

EMA yetkilisi "Güvenlik açısından, aşı iyi tolere ediliyor ve bu yaş grubundaki yan etkiler genç yetişkinlerde gördüklerimize çok benzer, dolayısıyla büyük kaygı yaratmıyor" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, aşının çocuklar için zorunlu olmayacağını söyledi ve bir kamuoyu araştırmasına göre, çocukların anne ve babalarının sadece yüzde 51'i aşıya sıcak bakıyor.

Almanya Yoğun Bakım ve Acil Tıp Birliği Başkanı Florian Hoffman, aşılamada yetişkinlere öncelik verilmesi gerektiğini bildirdi.

Bu arada WHO Avrupa Direktörü Hans Kluge, kıtadaki aşılamanın hala "çok yavaş" olduğunu belirtti. Kluge AFP'ye yaptığı açıklamada "Panrdemi nüfusun minimum yüzde 70'ini aşıladığımızda sona erecek" dedi.

Yeni varyanların bulaşıcılığı konusunda kaygı duymaya devam ettiğini vurgulayan Kluge, hızla aşılamanın önemli olduğunu belirtti.

Kluge "Hint varyantının, İngiltere varyantından daha bulaşıcı olduğunu biliyoruz. İngiltere varyantı da bir öncekine göre daha bulaşıcıydı. En iyi dostumuz hız, zaman aleyhimize çalışıyor. Hızlanmalıyız, aşı sayısını büyütmeliyiz" dedi

BBC
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