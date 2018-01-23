AB Panama ve Yedi Vergi Cennetini Kara Listesinden Çıkarttı

– Avrupa Birliği (AB), Panama ve Kuzey Kore'nin de aralarında olduğu sekiz vergi cennetini kara listeden çıkarttığını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus, Moğolistan, Makau, Grenada ve Barbados da Avrupa Birliği'nin endişelerine yönelik önlemleri alma sözü verdikten sonra Avrupa Birliği Maliye Bakanları tarafından hazırlanan vergi cenneti kara listesinden çıkarıldı. - İstanbul