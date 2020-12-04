AB ortaklı otonom araç geliştirme projesi kapsamında çalıştay yapılacak

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'nin birlikte finansman sağladığı Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformu Projesi (OPINA) kapsamında çevrim içi çalıştay düzenlenecek.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'nin birlikte finansman sağladığı Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformu Projesi (OPINA) kapsamında çevrim içi çalıştay düzenlenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, AB ile Türkiye eş finansmanıyla Bakanlık tarafından Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde uygulanan OPİNA, İstanbul Okan Üniversitesi tarafından yürütülüyor.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği, Türk Elektronik Sanayiciler Derneği ve Yazılım Sanayicileri Derneği de projenin ortakları arasında yer alıyor.

Proje kapsamında OPINA Platformuna üye olan kurum ya da kuruluşların, akıllı ve haberleşen otonom araç yazılımlarını geliştirmesi, prototip üretiminin yapılması ve test etmesi süreçlerinde desteklenmesi planlanıyor.

Ayrıca OPINA, platform üyelerine akıllı ve haberleşen araçlar, akıllı ve temiz ulaşım alanında, eğitim, mentorlük, uluslararası kümelerle iş birliği ve ortaklıklar kurulması gibi hizmetler sağlamayı da hedefliyor. Yenilikçi şirketler, KOBİ'ler, start-up'lar, Ar-Ge şirketleri, akademisyenler, yazılımcılar, araştırmacılar ve üniversiteler, otomotiv ana sanayi ve tedarik sanayi işletmeleri projeden faydalanabilecek.

OPINA Platformu'nun geliştirilmesi amacıyla projenin hedef gruplarının fikirleri ve ihtiyaçlarının tartışılacağı ilk etkinlik olan "OPINA Ağ Kurma ve İhtiyaçlar Çalıştayı" bugün çevrim içi olarak düzenlenecek.

Rekabetçi sektörler programı

Türkiye ve AB mali iş birliği anlaşması çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı, yaklaşık 800 milyon avroluk bütçeyi projeler aracılığıyla kullandırıyor.

KOBİ'lerin ve girişimcilerin rekabet gücünün artırılarak sosyal ve ekonomik kalkınma sağlanmasını amaçlayan program, 2007'den bu yana yürütülüyor.

Programın, 2007-2013 yıllarını kapsayan ilk döneminde yaklaşık 520 milyon avro bütçeyle Hatay'dan Sinop'a, Mardin'den Yozgat'a 43 ilde büyük çaplı yatırımlar hayata geçirildi.

Bu dönemde bölgesel farklılıkların dengelenmesi amacıyla KOBİ'lerin altyapı ve teknoloji ihtiyaçlarını karşılayacak ortak kullanım atölyeleri ve üretim tesislerinin kurulması, yenilikçi teknolojilerle üretimin katma değerinin artırılması, finansa erişim ve turizm altyapısının geliştirilmesini sağlayan projelere mali kaynak sağlandı.

Programın, 2014-2020 döneminde ise tüm şehirlerden başvuru imkanı sunularak KOBİ'lerin ve girişimcilerin rekabet güçlerini artırmak için ağırlıklı olarak yenilik ve araştırma-geliştirmeye odaklanan projelerle yaratıcı endüstriler gibi Türkiye için yeni alanları gelişmesini destekleyen projelere kaynak sağlanıyor.

Program ve desteklenen projeler hakkında detaylı bilgiye "rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun