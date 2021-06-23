AB ortak siber birim kurmaya hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AB ortak siber birim kurmaya hazırlanıyor

AB ortak siber birim kurmaya hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa Birliği (AB), geniş ölçekli siber saldırılarla mücadele amacıyla üye ülkelerle ortak biçimde siber birim kurulmasını teklif etti.

Avrupa Birliği (AB), geniş ölçekli siber saldırılarla mücadele amacıyla üye ülkelerle ortak biçimde siber birim kurulmasını teklif etti.

AB Komisyonu, son dönemde işletmeleri, vatandaşları ve kamu hizmetlerini etkileyen, artan sayıdaki ciddi siber saldırılara karşı yeni "Ortak Siber Birim" kurulmasını içeren teklifini açıkladı.

Buna göre, yeni birim kitlesel siber saldırı ve krizleri etkili bir şekilde önlemek, caydırmak ve yanıt vermek için AB ve üye ülkelerin mevcut kaynaklarını ve uzmanlığını bir araya getirecek.

Ortak siber birim, halihazırda farklı biçimde faaliyet gösteren çeşitli sivil, emniyet, diplomatik ve özel sektör siber güvenlik birimlerinin iş birliği yapacakları bir platform olacak.

Yeni birimle, AB kurumları ve üye ülkeler büyük ölçekli siber saldırılara karşı dayanışma gösterecek.

Katılımcıların ortak siber birime operasyonel kaynak sağlamaları talep edilecek.

Saldırılara karşı AB siber güvenlik hızlı tepki ekipleri kurulacak.

Ortak siber birimin 30 Haziran 2023'e kadar faaliyete geçmesi hedeflenecek.

Birimin kurulması için gerekli olan yatırımları AB Komisyonu yapacak.

Mevcut durumda siber güvenlik üye ülkelerin kendi yetki alanlarına giriyor.

Söz konusu birimin kurulması için AB üyesi ülkelerin bunu onaylaması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlham Aliyev Mustafa Şentop Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Seda Sayan Selçuk Tekay Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Fatih Terim Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AB ortak siber birim kurmaya hazırlanıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 13:17:31. #1.15#

title