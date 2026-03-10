Haberler

Albüm: Akaryakıt Fiyatlarındaki Artış Avrupa Birliği'nde Endişeye Yol Açtı

Avrupa Birliği Komisyonu, Ortadoğu'daki savaş nedeniyle artan enerji fiyatlarını dikkatle takip ettiğini açıkladı. Hırvatistan hükümeti ise motor yakıt fiyatlarına iki haftalık tavan fiyat uygulayacağını duyurdu.

ZAGREB, 10 Mart (Xinhua) -- Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ortadoğu'daki savaş nedeniyle yükselen enerji fiyatlarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Hırvatistan hükümeti ise aynı gün sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, motor yakıt fiyatlarına iki haftalık bir tavan fiyat uygulaması getirdiklerini belirtti.

