AB Orta Asya Özel Temsilcisi Terhi Hakala, Özbek-Afgan sınırında incelemelerde bulundu
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AB Orta Asya Özel Temsilcisi Terhi Hakala, Özbek-Afgan sınırında incelemelerde bulundu

AB Orta Asya Özel Temsilcisi Terhi Hakala, Özbek-Afgan sınırında incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Avrupa Birliğinin Orta Asya Özel Temsilcisi Terhi Hakala, Özbekistan'ın Surhanderya bölgesindeki Özbek-Afgan sınırını ziyaret ederek, bölgedeki durumla ilgili bilgi aldı.

Avrupa Birliğinin Orta Asya Özel Temsilcisi Terhi Hakala, Özbekistan'ın Surhanderya bölgesindeki Özbek-Afgan sınırını ziyaret ederek, bölgedeki durumla ilgili bilgi aldı.

Özbekistan'daki Avrupa Birliği Delegasyonu Ofisinden yapılan açıklamada, Hakala'nın, ülkedeki temasları kapsamında ülkenin Afganistan ile sınırındaki Tirmiz şehrini ziyaret ettiğini ve sınırdaki durumla ilgili incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, Hakala'nın Tirmiz'deki temasları kapsamında Surhanderya İl Valisi Tora Bobolov ile bir araya geldiği, Afgan öğrenciler için kurulan eğitim merkezini ziyaret ettiği, Afganistan'a ihracatın yapıldığı "Tirmiz Kargo" lojistik merkezinde incelemelerde bulunduğu, ayrıca çatışma bölgesinden gelen kadın ve çocuklarla ilgili çalışmalar yapan bir sivil toplum örgütü yetkilileriyle bir araya geldiği aktarıldı.

Açıklamada, "Bu ziyaretin Avrupa Birliğinin Özbekistan ile olumlu ilişkileri daha da geliştirmeye ve Avrupa Birliği ile Özbekistan arasındaki tüm işbirliği alanlarında verimli ve açık bir diyalog sürdürmeye yönelik devam eden ilgisini yansıttığı" vurgulandı.

Hakala'nın, ülkedeki temasları kapsamında Özbekistan Senatosu Başkanı Tanzila Narbayeva, Başbakan yardımcıları Sardor Umurzakov ve Aziz Abduhakimov, Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile görüşeceği belirtildi.

AB Orta Asya Özel Temsilcisi Terhi Hakala, Özbek-Afgan sınırında incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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