AB onaylamadığı aşının teslimatındaki gecikmeden şikayetçi

Avrupa Birliği (AB), henüz kullanım onayı vermediği Oxford-AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının teslimatındaki gecikmeden şikayet etti.

AB Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, sosyal medya hesabından, AB üyesi ülke temsilcileri ile aşı stratejisi konusunda komite toplantısı yaptıklarını bildirdi.

AstraZeneca temsilcilerinin yılın ilk çeyreğinde AB'ye aşı teslimatlarında gecikmeler olacağını açıkladığını aktaran Kyirakides, "AB Komisyonu ve üye ülkeler, bu durumdan aşırı memnuniyetsizlik duyduklarını ifade ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Kyirakides, AB'nin aşılara koşullu pazarlama izni verilmesine bağlı olarak kesin bir teslimat takvimi belirlenmesinde ısrar ettiğini, üye ülkelerin de aşılama programlarını buna göre planladığını belirterek "AB Komisyonu, AstraZeneca'ya teslimatların öngörülebilirliğini ve istikrarını artıracak, doz dağıtımını hızlandıracak tedbirler konusunda ısrar etmeyi sürdürecek." ifadelerini kullandı.

Aşı onayı için EMA'ya başvuru yapılmıştı

Oxford Üniversitesinin İngiliz İsveç ilaç firması AstraZeneca ile geliştirdiği aşı onayı için Avrupa İlaç Ajansına (EMA) başvuru yapılmıştı. Söz konusu aşının AB onayının ise ocak sonunda çıkması bekleniyordu.

AB'de şu ana kadar onay alan BioNTech ve Pfizer ile Moderna tarafından geliştirilen aşılar, Aralık 2020'den beri halka yapılıyor.

AB Komisyonu, bugüne kadar aşı geliştiren şirketlerle üye ülkeler adına yaptığı 6 sözleşmeyle yaklaşık 2,3 milyar doz alabilecek konuma geldi. AB, opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 160 milyon doz aşı almak için sözleşme imzaladı. Ancak, AB ülkelerinde aşılamaların yavaş ilerlediği eleştirileri yapılıyor.

AB Komisyonu, bu hafta üye ülkelerindeki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin 1 Haziran'a kadar aşılanması hedefi koymuştu. Aşı teslimatlarında yaşanacak gecikmeler sonucunda hedefin yakalanamaması ihtimali artıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker