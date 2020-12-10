"AB'nin Yaptırım Kararı Türkiye'yi Çok Fazla da Irgalamaz"
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"AB'nin Yaptırım Kararı Türkiye'yi Çok Fazla da Irgalamaz"

10.12.2020 17:44 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:48

Cumhurbaşkanı, yarın başlayacak Avrupa Birliği zirvesi öncesi yaptığı değerlendirmede, adını vermediği bazı birlik üyelerinin, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasından rahatsız olduğunu söylerken Yunanistan'ın, sürekli masadan kaçtığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı, yarın başlayacak Avrupa Birliği zirvesi öncesi yaptığı değerlendirmede, adını vermediği bazı birlik üyelerinin, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasından rahatsız olduğunu söylerken Yunanistan'ın, sürekli masadan kaçtığını dile getirdi

'AB'nin Yaptırım Kararı Türkiye'yi Çok Fazla da Irgalamaz'

Kaynak: DailyMotion.com

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