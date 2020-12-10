"AB'nin Yaptırım Kararı Türkiye'yi Çok Fazla da Irgalamaz"

Cumhurbaşkanı, yarın başlayacak Avrupa Birliği zirvesi öncesi yaptığı değerlendirmede, adını vermediği bazı birlik üyelerinin, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasından rahatsız olduğunu söylerken Yunanistan'ın, sürekli masadan kaçtığını dile getirdi.