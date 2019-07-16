AB'nin yaptırım kararı sonrası Ankara-Brüksel hattında ne olacak? Uzmanlar yorumluyor

Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi'nin Türkiye'ye yönelik bir dizi yaptırım kararını onaylamasını değerlendiren uzmanlar, konuya uluslararası hukuk ve hakkaniyet temelinde bir diyalog ortamıyla çözüm getirilmesi çağrısında bulunuyor.

Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetleri nedeniyle alınan karar, AB'nin Kıbrıs konusunda daha önceki adımlarının bir devamı olarak görülürken, bazı uzmanlar Türkiye'nin de enerji alanında çalışan Avrupalı şirketlerle, özel sektör ve hükümet kanalından yapıcı bir diyalog içerisine girmesini öneriyorlar. Euronews.com'da Görüntüle