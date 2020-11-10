AB'nin WhatsApp gibi uygulamalardaki uçtan uca şifreleme sistemini yasaklayacağı iddiası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

AB'nin WhatsApp gibi uygulamalardaki uçtan uca şifreleme sistemini yasaklayacağı iddiası

10.11.2020 03:07 | Son Güncelleme: 10.11.2020 03:10
AB'nin WhatsApp gibi uygulamalardaki uçtan uca şifreleme sistemini yasaklayacağı iddiası

Avusturya kamu yayıncı kuruluşu ORF, Avrupa Birliği'nin (AB), WhatsApp, Signal gibi dijital iletişim uygulamalarında kullanılan uçtan uca şifreleme yöntemini yasaklamak için karar almaya hazırlandığı iddiasında bulundu.

Avusturya kamu yayıncı kuruluşu ORF, Avrupa Birliği'nin (AB), WhatsApp, Signal gibi dijital iletişim uygulamalarında kullanılan uçtan uca şifreleme yöntemini yasaklamak için karar almaya hazırlandığı iddiasında bulundu.

ORF, AB Konseyi Dönem Başkanı Almanya'nın üye ülkelerin temsilcileriyle yaptığı bir görüşmeye ilişkin 6 Kasım tarihli iç yazışma belgesine dayandırdığı haberinde, dijital platformda görüşme imkanı sunan uygulamlardaki şifreleme sisteminin yasaklanacağını ileri sürdü.

Haberde, söz konusu uygulamaların daha rahat izlenebilmesi için uçtan uca şifreleme sistemini açabilecek bir genel anahtarın servis sağlayıcıları tarafından yapılmasının zorunlu hale getirileceği belirtildi.

Terörle mücadele kapsamında AB'nin bu adımı atmaya hazırlandığı ileri sürülen haberde, özellikle Avusturya ve Fransa'nın bu konuda hemfikir oldukları kaydedildi.

Kararın, üye ülkeler arasında hali hazırda kabul gördüğü belirtilen haberde, aralık başında video konferans yoluyla düzenlenecek İçişleri ve Adalet Bakanları toplantısında herhangi bir fikir ayrılığı yaşanmaksızın kabul edileceği iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

İlgili Haberler

Bağışıklık sistemini güçlendiren mandalina yoğun ilgi görüyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren mandalina yoğun ilgi görüyor
Saç ekimi sonrası ölüm iddiası; Klinikte inceleme yapıldı
Saç ekimi sonrası ölüm iddiası; Klinikte inceleme yapıldı
9 yaşındaki çocuğun darp edildiği iddiası
9 yaşındaki çocuğun darp edildiği iddiası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ziya Selçuk Mustafa Şentop Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Evgar Timur Selçuk Serenay Sarıkaya
Spor Babel Samatta Erol Bulut Eddie Newton Rıza Çalımbay
Daha Fazla İstifa Ak Parti Fenerbahçe Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AB'nin WhatsApp gibi uygulamalardaki uçtan uca şifreleme sistemini yasaklayacağı iddiası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 03:12:55. #1.15#
title