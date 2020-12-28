AB'nin Uzay Oyuncuları Birşiğin Uydu Tabanlı Bağlantı Sistemini İnceliyor

Avrupa Komisyonu, Avrupalı uzay tabanlı bir iletişim sisteminin tasarlanması, geliştirilmesi ve hizmete sunulması üzerinde çalışmak üzere Avrupalı uydu üreticileri, operatörler ve hizmet sağlayıcıları, telekomünikasyon operatörleri ve fırlatma servis sağlayıcılarından oluşan bir...

Avrupa Komisyonu, Avrupalı uzay tabanlı bir iletişim sisteminin tasarlanması, geliştirilmesi ve hizmete sunulması üzerinde çalışmak üzere Avrupalı uydu üreticileri, operatörler ve hizmet sağlayıcıları, telekomünikasyon operatörleri ve fırlatma servis sağlayıcılarından oluşan bir konsorsiyum oluşturdu.

Bu çalışma, Avrupa'nın dijital hakimiyetini güçlendirmeyi ve vatandaşlar, ticari işletmeler ve kamu kuruluşları için güvenli bağlantı sağlamayı ve kırsal ve merkezi olmayan alanlar için küresel kapsama alanı sağlamayı amaçlayan yeni bir girişimin fizibilitesini yapacaktır. Copernicus ve Galileo'yu tamamlayan bu yeni AB Programı, dijital ve uzay endüstrilerine benzer teknolojik potansiyelin sinerjisini tam olarak kullanacaktır. Yıllık fizibilite çalışmasının sözleşme değeri 7.1 milyon Avro'dur.

Komisyon Üyesi Breton tarafından savunulan Avrupa uzay tabanlı bağlantı sistemi, AB ve Üye Devletlere güvenli iletişim hizmetlerinin yanı sıra Avrupa vatandaşları, şirketler ve mobilite sektörleri için geniş bant bağlantısı sağlayarak AB'nin dijital egemenliğini güçlendirmeye hazırlanıyor. Avrupa Birliği'nin uydu hizmetlerini bir araya getirme ve paylaşma programı GOVSATCOM'a dayanacak ve piyasada bulunmayan yüksek düzeyde güvenilirlik, esneklik ve güvenlik sağlayacaktır; ayrıca, yenilikçi kuantum kriptografi teknolojisini destekleyen EuroQCI girişiminden de yararlanacak.

Daha spesifik olarak, Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan çalışma aşaması, kullanıcı ve misyon gereksinimlerini birleştirecek ortak bütçelerle ön mimari tasarım ve hizmet sunumu konsepti taşıyacaktır. Bu aşamada bir Kamu-Özel Ortaklık (PPP) planı dikkate alınacak ve değerlendirilecektir.

9 KOMİSYON ÜYESİ

Çalışma, uzay tabanlı sistemin, karasal ağlar da dahil olmak üzere mevcut ve gelecekteki kritik altyapıları nasıl geliştirebileceğini ve bağlayabileceğini, AB'nin buluta erişim yeteneğini güçlendirme ve dijital ekonomiye güven oluşturma, Avrupa'nın stratejik özerkliğini ve esnekliğini sağlamak için gerekli olan bağımsız ve güvenli bir şekilde dijital hizmetler sunabilme konularını inceleyecektir. 5G ekosistemindeki uydulardan yararlanacak ve onların rolünü güçlendirecek, birlikte çalışabilirliği değerlendirecek ve aynı zamanda yaklaşmakta olan 6G teknolojilerine yönelik evrimi de dikkate alacaktır.

Avrupa'nın bu egemen altyapısı, karayolu ve deniz taşımacılığı, hava trafiği ve kontrolü, otonom araç geliştirme ve birçok Internet of Things (IoT) uygulaması da dahil olmak üzere çok çeşitli sektörlere fayda sağlayacak şekilde ayarlanmıştır. Devlet kurumları, finans ve bankacılık şirketleri, bilim ağları, kritik altyapılar ve veri merkezleri gibi çeşitli kullanıcıların ihtiyaçlarını destekleyen bilgi ve verilerin iletilmesinde ve depolanmasında daha fazla güvenlik sağlama amaçlamaktadır.

Konsorsiyum üyeleri: Airbus, Arianespace, Eutelsat, Hispasat, OHB, Orange, SES, Telespazio ve Thales Alenia Space.

Kaynak: Space Mag Türkiye