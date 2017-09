AB'nin Türkiye Yaklaşımında Sağduyu Ön Plana Çıkmaya Başladı"

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "AB'nin Türkiye politikasında sağduyu ön plana çıkıyor diyebiliriz. Avrupalı siyasetçiler ve liderler Türkiye'yi bu şekilde dışlamanın sonuç vermeyeceğini anladılar." ifadelerini kullandı.



Zeytinoğlu, yazılı açıklamasında, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye'nin AB müzakerelerinin kesilmesi yönündeki açıklamalarına tepkilerin devam ettiğini belirtti.



Bu kapsamda Fransa, Yunanistan, Finlandiya, Litvanya ve Malta gibi bazı üye devletlerin liderlerinin müzakerelerin kesilmesi suretiyle Türkiye'nin AB'den dışlanmasını doğru bulmadıkları yönünde açıklamalar yaptığını, İsveç ve Hollanda gibi diğer bazı üye devletlerin ise bu konunun Almanya'daki seçimler sonrasında ele alınmasını uygun gördüklerini açıkladığını hatırlatan Zeytinoğlu, Merkel'in Türkiye konusunda yalnız kaldığını ve Türkiye ile Almanya arasında yaşanan sorunları AB sürecine yansıtmasının AB içinde de taraftar bulamadığını dile getirdi.



Zeytinoğlu, şunları kaydetti:



"Almanya'da 24 Eylül'deki seçimler öncesinde. Türkiye ile ilişkiler ve özellikle Türkiye'nin AB müzakereleri gerek Başbakan Merkel, gerekse SPD lideri Schulz tarafından gündeme getirildi. Merkel'in müzakerelerin kesilmesi ve Türkiye'nin hiçbir zaman AB üyesi olamayacağı yönündeki açıklamaları AB'yi de yönlendirme amacı taşıyordu.



Önce Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini ve sonra da AB üyesi diğer devletlerden gelen açıklamalar ise Almanya'nın bu yöndeki çabalarının sonuçsuz kaldığını gösteriyor. AB'nin Türkiye politikasında sağduyu ön plana çıkıyor diyebiliriz. Avrupalı siyasetçiler ve liderler Türkiye'yi bu şekilde dışlamanın sonuç vermeyeceğini anladılar. Müzakereleri keserek AB ile Türkiye arasındaki ilişkileri iyice çıkmaza sokmak yerine yapıcı bir angajman politikasının daha akıllıca olacağını görüyorlar."



"AB yeniden şekillenirken Türkiye'nin AB adaylığı konusu da ele alınacak"



Tartışmaların AB'nin geleceği ekseninde ele alınmasının büyük önem taşıdığına işaret eden Zeytinoğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Avrupa ve AB'nin Brexit sonrasında nasıl şekilleneceği bu noktada belirleyici olacak. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un son günlerde AB'nin geleceğine ilişkin temaslarda bulunduğunu ve bu konuda halkın katılımını sağlamak için yurttaş konvansiyonları oluşturmayı planladığını görüyoruz. Kuşkusuz ki AB yeniden şekillenirken Türkiye'nin AB adaylığı konusu da ele alınacak.



Avrupa'nın geleceği Türkiye olmadan düşünülemez. AB'nin geleceğinde Türkiye'nin nasıl bir yere sahip olacağı ise önümüzdeki 1-2 yıl içinde netlik kazanacak. Burada Türkiye'nin etkin mi edilgen mi olacağı, AB'nin tamamen dışında kalıp bir ortak ülke olarak mı değerlendirileceği gibi konular acilen ele almamız gereken öncelikleri oluşturuyor. Türkiye'nin Avrupa ve AB'de belirleyici bir konumda olabilmesi için hızla AB gündemini yeniden canlandırması ve ekonomik, sosyal ve siyasal alanlarda reformlara ağırlık vermesi lazım gelir."