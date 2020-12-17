AB'nin Türkiye'deki sığınmacılar için ödemesi öngörülen 780 milyon avro sözleşmeye bağlandı
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AB'nin Türkiye'deki sığınmacılar için ödemesi öngörülen 780 milyon avro sözleşmeye bağlandı

17.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:34
AB'nin Türkiye'deki sığınmacılar için ödemesi öngörülen 780 milyon avro sözleşmeye bağlandı

AB tarafından "Türkiye'deki Sığınmacılar için Mali Yardım Programı" (FRIT) kapsamında ödenmesi öngörülen 6 milyar avronun 780 milyon avroluk son kısmı da sözleşmeye bağlandı.

AB tarafından "Türkiye'deki Sığınmacılar için Mali Yardım Programı" (FRIT) kapsamında ödenmesi öngörülen 6 milyar avronun 780 milyon avroluk son kısmı da sözleşmeye bağlandı.

AB Türkiye Delegasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mart 2016 tarihli AB-Türkiye Bildirisi kapsamında AB'nin Türkiye'deki sığınmacılar için ödemesi öngörülen 780 milyon avro sözleşmeye bağlandı.

780 milyon avro, sığınmacıların sağlık, sosyal yardım, mesleki eğitim, istihdam ve altyapının geliştirilmesini öngören projelere harcanacak.

Böylece AB'nin Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 6 milyar avroluk taahhüdünün sözleşmeye bağlanma süreci tamamlandı.

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, konuya ilişkin düzenlendiği çevrimiçi toplantıda yaptığı konuşmada, AB'nin Türkiye'deki sığınmacılar için ödemesi öngörülen 780 milyon avro için sözleşme yapıldığını söyledi.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Makamı FRIT Ofisi Baş Koordinatörü Halil Afşarata, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Adnan Ertem de katıldı.

Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye'deki Sığınmacılar için Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında imzalanan sözleşmeler çerçevesinde ödenecek 780 milyon avroluk bütçenin, mültecilerin temel ihtiyaçları, sağlık hizmetleri, koruma, altyapı, eğitim, istihdam ve iş geliştirme konularına harcanacağını belirtti.

Program kapsamında gerçekleştirilen projelerin hem sığınmacılar hem de ev sahibi halk açısından oldukça faydalı olduğunu vurgulayan Meyer Landrut, "Türkiye'deki Sığınmacılar için Mali Yardım Programı (FRIT) projelerini Türk ortaklarımızla son derece sıkı bir işbirliği içerisinde yürütüyoruz." dedi.

Meyer-Landrut, sözleşmenin farklı ortakları ile gerek sığınmacıları gerek ev sahibi halkı desteklemek için çok geniş faaliyetler sürdürdüklerini belirterek, "Bu projeler sadece sığınmacılara değil, bütün topluma fayda sağlıyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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